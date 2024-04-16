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Україні треба мобілізувати ресурси для розвитку "зеленої" енергетики, - Паєтт

Вівторок 16 квітня 2024 22:30
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Україні треба мобілізувати ресурси для розвитку "зеленої" енергетики, - Паєтт Фото: помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт (wikimedia.org)
Автор: Юлія Бойко

США зацікавлене в тому, що допомогти Україні мобілізувати ресурси та інвестиції в розвиток відновлюваної енергетики в умовах російських обстрілів теплових електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні у 2013-2016 рр. Джеффрі Паєтта.

"Ми також хочемо допомогти Україні мобілізувати ресурси та інвестиції для розвитку вітроенергетики, сонячної енергетики, децентралізованої генерації", - сказав Паєтт.

За його словами, нещодавно знищена Трипільська ТЕС належить до елементу застарілої радянської енергосистеми, яку досить легко було знищити російськими ракетами через її розмір та централізацію.

"Найнадійніша енергія в довгостроковій перспективі - це енергія, яка розподілена, мережа європейського типу, яка гнучкіша, - набагато більше відновлюваних джерел. Путіну складніше атакувати її", - підкреслив Паєтт.

Він також зазначив, що загроза з боку росії збережеться для України і це дуже важливий урок для забезпечення енергетичної безпеки.

"Ми всі повинні визнати, і я знаю, що українці знають це краще, ніж будь-хто інший. Проблеми безпеки нікуди не подінуться, навіть якщо Україна здобуде перемогу. Загроза з боку росії збережеться", - підсумував екс-посол США в Україні.

Нагадаємо, раніше співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що влада має терміново забезпечити підтримку інвесторів, які зможуть в найближчий рік побудувати до 3 ГВт розподіленої енергетики та до 2 ГВт систем накопичення електроенергії.

Недоплата "Гарантованого покупця" підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, а за 2022 рік - майже 45%.

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