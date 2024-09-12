В Україні тільки приватні інвестори можуть якісно будувати нову енергетичну генерацію, – Кудрицький

"Потреби енергосистеми рахуються в "Укренерго". І у нас є чітке розуміння, скільки та чого треба побудувати. Це 3 гігавати маневрової потужності на газі або на біомасі, 4 гігавати додаткових сонячних станцій і до 5 гігаватів вітру, а також гігават батарейних систем накопичення енергії", - зазначив Кудрицький.

За його словами, весь цей обсяг енергетичних потужностей можна побудувати із залученням 10 млрд євро від українських та міжнародних інвесторів.

"І спосіб побудови цих потужностей, про які я сказав, він не полягає в тому, щоб створити новий умовний "Укрпостачдержавенерго". Він полягає в тому, щоб створити умови, щоб це все побудував приватний бізнес", - підкреслив Кудрицький, уточнивши, що за останні півтора роки в країні було побудовано всього 60 МВт енергетичних потужностей.

Він вважає, що, якщо процес будівництва децентралізованої генерації буде відбуватися в централізований спосіб, тобто державою, то через рік знову доведеться обговорювати ту саму проблему, що нічого не побудовано.

Також, на його думку, проблема з відновленням енергетичних потужностей лежить в площині правильного планування і пріоритетів.

"Якби на початку 2023 року ми прийняли 2-3 речі, які врешті-решт регулятор прийняв у 24 році, то ця децентралізована генерація могла б бути побудована вже", - сказав Кудрицький.

Він зазначив, що зараз є унікальний шанс скористатися апетитом інвесторів до української енергетики і, по суті, побудувати нову енергетику, новий ринок електроенергії і відновити енергетичну роль і вагу України на європейській мапі.

"Треба цим шансом скористатися якнайшвидше", - підкреслив колишній керівник "Укренерго".

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у відновлювальну енергетику вже сягнув близько 16 млрд грн. Він виник через недоплати з боку компанії "Енергоатом". Ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має "Укренерго" через дефіцитний тариф на передачу електроенергії – він заважає компанії повністю розрахуватися за збільшення частки електроенергії з ВДЕ.