В Україні свою дипмісію починають посли чотирьох країн
Посли чотирьох країн прибули в Україну для того, щоб відновити свої дипломатичні місії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.
За словами президента, в Україну прибули посли Кіпру, Австрії, Фінляндії та Лівії.
"Дякую, що в цей складний час ви з нами тут, у Києві. Особливо зараз, коли Україна перебуває під регулярними масованими ракетними обстрілами державою-терористом", - написав він.
Зеленський також відзначив, що глибоко цінує солідарність дипломатів у цей важкий для України час.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Албанія уперше за 30 років дипломатичних відносин відкриє своє посольство в Україні.
Нагадаємо, у вересні 2020 року Україна вперше відкрила посольство в албанській столиці Тирані.
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