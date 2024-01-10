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В Україні без світла залишаються півтисячі населених пунктів: у Міненерго назвали причину

Україна, Середа 10 січня 2024 10:02
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В Україні без світла залишаються півтисячі населених пунктів: у Міненерго назвали причину Фото: Відключення світла в Україні станом на 10 січня зафіксовано у 500 населених пунктах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на ранок 10 січня в Україні залишаються знеструмленими 523 населених пунктів. Найчастіша причина відключень - обледеніння ліній і падіння опор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За даними прес-служби, енергетики продовжують роботи з відновлення електропостачання споживачам, знеструмленим внаслідок негоди, - протягом доби заживлено близько 500 населених пунктів у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій областях.

Водночас поки залишаються без світла 523 населених пункти. Найбільше знеструмлених через негоду в Дніпропетровській області - 186, Кіровоградській - 107, на Миколаївщині - 99 і в Одеській області - 97 населених пунктів. Також є відключення через негоду на Чернігівщині, Сумщині, у Запорізькій області.

Енергетики працюють у посиленому режимі. Для робіт з усунення пошкоджень і відновлення електропостачання наразі задіяно 153 бригади, 422 робітники, 174 одиниці техніки.

Негода в Україні

За даними Міненерго, через ускладнення погодних умов та суттєве похолодання в Україні в різних областях спостерігалося значне обледеніння мереж. Це провокує, зокрема, знеструмлення у населених пунктах.

Через негоду (похолодання та шквальний вітер) станом на ранок 9 січня було знеструмлено 1025 населених пунктів.

За прогнозом синоптиків, наприкінці тижня в Україну прийде чергова порція морозів з півночі. Нічна температура може впасти до 20 градусів морозу.

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