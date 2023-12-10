В Україні без світла майже 500 населених пунктів: причина не лише в обстрілах

Майже 500 населених пунктів в Україні знеструмлено сьогодні, 10 грудня. Причина цього - не лише бойові дії та обстріли, а й негода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України у Facebook.
За даними міністерства, станом на ранок 10 грудня без світла 455 населених пунктів. Дефіциту в енергосистемі немає, відключення не застосовуються у жодній області.
Наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, відключень електроенергії немає. Але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.
В Україні три дні поспіль фіксували рекордно високий рівень споживання електроенергії. В "Укренерго" прогнозують, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.
Чи чекати українцям відключень світла через мороз - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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