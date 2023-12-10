В Украине без света почти 500 населенных пунктов: причина не только в обстрелах

Около 500 населенных пунктов в Украине обесточены сегодня, 10 декабря. Причина этого - не только боевые действия и обстрелы, но и непогода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Facebook.
По данным министерства, на утро 10 декабря без света 455 населенных пунктов. Дефицита в энергосистеме нет, отключения не применяются ни в одной области.
Пока ситуация со светом в Украине стабильная, отключений электроэнергии нет. Но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.
В Украине три дня подряд фиксировали рекордно высокий уровень потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" прогнозируют, что украинцам придется пережить еще несколько напряженных недель.
Ждать ли украинцам отключений света из-за мороза - узнайте в материале РБК-Украина.
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