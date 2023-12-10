В Україні без світла майже 500 населених пунктів: причина не лише в обстрілах

Майже 500 населених пунктів в Україні знеструмлено сьогодні, 10 грудня. Причина цього - не лише бойові дії та обстріли, а й негода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України у Facebook.

За даними міністерства, станом на ранок 10 грудня без світла 455 населених пунктів. Дефіциту в енергосистемі немає, відключення не застосовуються у жодній області.

Дніпропетровська область: через негоду в області знеструмлено 15 населених пунктів (1455 споживачів).

Донецька область: залишається знеструмленим 121 населений пункт, з них 14 частково (121 647 споживачів).

Запорізька область: негода знеструмила 20 населених пунктів (1696 точок обліку), а через бої - без світла 63 населених пункти.

Сумська область: через обстріли знеструмлено 6 населених пунктів (622 споживачі). Всього відключено 51 населений пункт, з них 14 частково (4906 споживачів).

Харківська область: через бойові дії у Куп'янську без газу лишилися низка споживачів.

Чернігівська область: без світла 9 населених пунктів, з них 7 частково (1275 споживачів).

Ситуація зі світлом в Україні

Наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, відключень електроенергії немає. Але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.

В Україні три дні поспіль фіксували рекордно високий рівень споживання електроенергії. В "Укренерго" прогнозують, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.

Чи чекати українцям відключень світла через мороз - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.