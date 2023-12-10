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В Украине без света почти 500 населенных пунктов: причина не только в обстрелах

Украина, Воскресенье 10 декабря 2023 13:36
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В Украине без света почти 500 населенных пунктов: причина не только в обстрелах Фото: в Украине без света почти 500 населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Около 500 населенных пунктов в Украине обесточены сегодня, 10 декабря. Причина этого - не только боевые действия и обстрелы, но и непогода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Facebook.

По данным министерства, на утро 10 декабря без света 455 населенных пунктов. Дефицита в энергосистеме нет, отключения не применяются ни в одной области.

  • Днепропетровская область: из-за непогоды в области обесточено 15 населенных пунктов (1455 потребителей).
  • Донецкая область: остается обесточенным 121 населенный пункт, из них 14 частично (121 647 потребителей).
  • Запорожская область: непогода обесточила 20 населенных пунктов (1696 точек учета), а из-за боев - без света 63 населенных пункта.
  • Сумская область: из-за обстрелов обесточены 6 населенных пунктов (622 потребителя). Всего отключен 51 населенный пункт, из них 14 частично (4906 потребителей).
  • Харьковская область: из-за боевых действий в Купянске без газа остались ряды потребителей.
  • Черниговская область: без света 9 населенных пунктов, из них 7 частично (1275 потребителей).

Ситуация со светом в Украине

Пока ситуация со светом в Украине стабильная, отключений электроэнергии нет. Но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

В Украине три дня подряд фиксировали рекордно высокий уровень потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" прогнозируют, что украинцам придется пережить еще несколько напряженных недель.

Ждать ли украинцам отключений света из-за мороза - узнайте в материале РБК-Украина.

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