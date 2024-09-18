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В Україні суттєво знизились обсяги нелегальної торгівлі тютюновими виробами: свіжа статистика

Фото: в Україні суттєво знизились обсяги нелегальної торгівлі тютюновими виробами (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У липні 2024 року загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні знизився до 14,6% проти 19,1% на початку року та 18% у квітні 2024-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані проєкту "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні".

"Спостерігається значне падіння рівня нелегальної торгівлі. Знижується як контрабанда, також і обсяг підробок", – зауважила Тетяна Свердлик, аналітикиня Kantar.

За її словами, 33% контрафактної продукції мають ознаки підроблених акцизних марок. За написом на упаковці вони вироблені Юнайтед Тобако / Маршалл Файнест Тобакко /VK Tobacco FZE (17%) та "Українським Тютюновим Виробництвом" (16%).

При цьому 52% нелегальної продукції, що маркована позначкою Duty Free або призначена для експорту, і нелегально продається в Україні, має напис, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика, марки якої Сompliment і Lifa з написом Duty Free склали 51% цієї групи продукції.

Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є 6 областей України, де реалізується 69% такої продукції: Дніпропетровська - 22%, Одеська - 11%, Харківська – 11%, Київ і Київська обл. – 9%, Хмельницька – 8%, Львівська – 8%.

Кіоски й магазини залишаються основними каналами нелегальної торгівлі тютюновими виробами, через які продається зараз 66% нелегальної продукції.

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