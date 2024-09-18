RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине существенно снизились объемы нелегальной торговли табачными изделиями: свежая статистика

Фото: в Украине существенно снизились объемы нелегальной торговли табачными изделиями (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В июле 2024 года общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине снизился до 14,6% против 19,1% в начале года и 18% в апреле 2024-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные проекта "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине".

"Наблюдается значительное падение уровня нелегальной торговли. Снижается как контрабанда, так и объем подделок", - отметила Татьяна Свердлик, аналитик Kantar.

По ее словам, 33% контрафактная продукция имеют признаки поддельных акцизных марок. По надписи на упаковке они производятся Юнайтед Тобако / Маршалл Файнест Тобакко / VK Tobacco FZE (17%) и "Украинским Табачным Производством" (16%).

При этом 52% нелегальной продукции, маркированной пометкой Duty Free или предназначенной для экспорта и нелегально продающейся в Украине, имеет надпись, что производителем является Винниковская табачная фабрика, марки которой Сompliment и Lifa с надписью Duty Free составили 51% этой группы продукции.

Лидерами по уровню распространения нелегальной продукции являются 6 областей Украины, где реализуется 69% продукции: Днепропетровская - 22%, Одесская - 11%, Харьковская - 11%, Киев и Киевская обл. – 9%, Хмельницкая – 8%, Львовская – 8%.

Киоски и магазины остаются основными каналами нелегальной торговли табачными изделиями, через которые сейчас продается 66% нелегальной продукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сигареты