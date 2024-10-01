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В Україні суттєво зменшились продажі нових автомобілів: опубліковані лідери ринку у вересні

Вівторок 01 жовтня 2024 09:36
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В Україні суттєво зменшились продажі нових автомобілів: опубліковані лідери ринку у вересні Фото: в Україні суттєво зменшились продажі нових автомобілів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У вересні українці придбали 5,7 тисячі нових легкових автомобілів. У порівнянні з серпнем поточного року попит на нові машини значно зменшився, падіння становило близько 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

За даними аналітиків ринку, зафіксований спад є очікуваним наслідком аномально високого серпневого попиту, що відбувся на тлі чуток про підвищення податків на першу реєстрацію легкових авто.

Втім відносно вересня 2023 року попит на нові авто майже не змінився та навіть продемонстрував незначне зростання (+0,1%). Як і у попередні місяці, першість на ринку продовжує утримувати Toyota. Загалом, за місяць в Україні було зареєстровано 840 нових авто цієї японської марки. У річному вимірі вересневий попит на нові авто бренду зменшився на 13%.

Другий результат у Renault з 541 проданими авто, що на 21% більше, ніж торік. На третьому місці Skoda – 443 реалізованих одиниці (-5%). Замикають лідерську п’ятірку BMW – 433 од. (-12% ) та Volkswagen – 336 од. (-48%).

Титул бестселера вересня знову дістався автомобілю Renault Duster – 504 реєстрації. Всього з січня по вересень 2024 року українці придбали 53 тисячі нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Для порівняння, продажі автомобілів з бензиновими двигунами у серпні суттєво виросли. Так, минулого місяця автопарк країни поповнили 3,3 тисячі нових авто. Водночас, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків зменшилась. Якщо у серпні 2023 року вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз лише 41%.

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