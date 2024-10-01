В Украине существенно снизились продажи новых автомобилей: опубликованы лидеры рынка в сентябре

В сентябре украинцы приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. По сравнению с августом текущего года спрос на новые машины значительно снизился, падение составляло около 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".

По данным аналитиков рынка, зафиксированный спад является ожидаемым следствием произошедшего на фоне слухов о повышении налогов на первую регистрацию легковых авто аномально высокого августовского спроса.

Впрочем, относительно сентября 2023 года спрос на новые авто почти не изменился и даже продемонстрировал незначительный рост (+0,1%). Как и в предыдущие месяцы, первенство на рынке продолжает удерживать Toyota. Всего за месяц в Украине было зарегистрировано 840 новых авто этой японской марки. В годовом исчислении сентябрьский спрос на новые авто бренда уменьшился на 13%.

Второй результат у Renault с 541 проданными авто, что на 21% больше, чем в прошлом. На третьем месте Skoda – 443 реализуемых единицы (-5%). Замыкают лидерскую пятерку BMW – 433 ед. (-12%) и Volkswagen – 336 ед. (-48%).

Титул бестселлера сентября снова достался автомобилю Renault Duster – 504 регистрации. Всего с января по сентябрь 2024 года украинцы приобрели 53 тысяч новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.