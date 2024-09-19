В Україні суттєво виросли продажі бензинових авто: названо найбільш популярні моделі

Зазначається, що це на 35% більше, ніж торік. Водночас, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків зменшилась. Якщо у серпні 2023 року вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз лише 41%. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX-5.

До ТОП-5 моделей нових легкових авто з бензиновими моторами потрапили:

Mazda CX-5 - 275 од.;

KIA Sportage - 216 од.;

Skoda Octavia - 187 од.;

Hyundai Tucson - 167 од.;

Renault Duster - 166 од.

Серед імпортованих вживаних легкових авто бензинові машини також утримують першість. Майже 46% вживаних авто, що у серпні перейшли на українські номери, були бензинові - понад 11,8 тисячі штук. Їх середній вік становив 9,7 року.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто: