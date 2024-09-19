В Україні суттєво виросли продажі бензинових авто: названо найбільш популярні моделі

У серпні в Україні суттєво виросли продажі автомобілів з бензиновими двигунами. Так, минулого місяця автопарк країни поповнили 3,3 тисячі нових авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Зазначається, що це на 35% більше, ніж торік. Водночас, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків зменшилась. Якщо у серпні 2023 року вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз лише 41%. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX-5.
До ТОП-5 моделей нових легкових авто з бензиновими моторами потрапили:
Серед імпортованих вживаних легкових авто бензинові машини також утримують першість. Майже 46% вживаних авто, що у серпні перейшли на українські номери, були бензинові - понад 11,8 тисячі штук. Їх середній вік становив 9,7 року.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
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