В Украине существенно выросли продажи бензиновых авто: названы наиболее популярные модели

Отмечается, что это на 35% больше, чем в прошлом году. В то же время доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей уменьшилась. Если в августе 2023 года они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас только 41%. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX-5.

В ТОП-5 моделей новых легковых авто с бензиновыми моторами попали:

Mazda CX-5 – 275 ед.;

KIA Sportage – 216 ед.;

Skoda Octavia – 187 ед.;

Hyundai Tucson – 167 ед.;

Renault Duster – 166 ед.

Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые машины также удерживают первенство. Почти 46% подержанных автомобилей, которые в августе перешли на украинские номера, были бензиновые - более 11,8 тысяч штук. Их средний возраст составил 9,7 лет.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто: