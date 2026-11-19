Літак для модифікації передали військові СБС. За словами бійців, Puma - надійний і витривалий літак, здатний пережити падіння чи невдале приземлення, працювати у дощ, туман або сніг. Проте через вразливість штатного зв’язку до сучасної РЕБ наявні у підрозділу безпілотники зараз не використовують.

Що відомо про Puma

RQ-20A Puma AE розробила американська компанія AeroVironment. Літак запускають з руки, а для розвідки він має оптичну та інфрачервону камери.

Корпус літака вологозахищений, тому він здатний приземлятися як на сушу, так і на воду. Відповідно, і виконувати місії може за несприятливих погодних умов. У повітрі безпілотник може перебувати понад три години. Розмах його крила становить 2,8 метра.

Літак має цифровий канал передачі даних DDL, проте інтенсивне застосування РЕБ на фронті висуває додаткові вимоги до зв’язку безпілотників. У 2023 році Армія США повідомляла про фінансування постачання Україні понад 500 літальних апаратів Puma разом із наземним обладнанням та послугами.

Інтеграція Palych

Для модернізації Puma підійшов стандартний комплект Palych, який не потребує суттєвих доробок. Після інтеграції зв’язок перевірили в лабораторії та провели польове випробування.

Завдяки оновленню штатного зв’язку системою Palych, Puma зможе виконувати польотні місії в умовах активного придушення з боку ворожих і дружніх засобів РЕБ на відстані до 50 км.

Зазначається, що Palych переносить штатний канал зв’язку безпілотника в іншу робочу смугу. Її можна підібрати відповідно до радіоелектронної обстановки, щоб зменшити вплив завад на зв’язок.

Система використовується для модернізації ударних дронів, а також окремих моделей DJI та Autel. За увесь час система Palych у різних конфігураціях була встановлена на 6 тисяч бортів.