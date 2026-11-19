Китай обмежив експорт комплектуючих для дронів: що увійшло до списку
У Китаї 18 листопада набули чинності нові правила експортного контролю, які охоплюють частину комплектуючих, що використовуються у виробництві російських ударних безпілотників.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За його словами, в Офісі президента України зіставили підконтрольні товари з деякими китайськими компонентами, які містяться в російських ударних безпілотниках "Герань", ракетах і розвідувальних дронах.
Під контроль підпадають, зокрема:
- реактивні двигуни з тягою від 400 ньютонів та інші двигуни для дронів потужністю понад 16 кВт;
- радіомодулі з вихідною потужністю від 30 дБм або можливістю керування більш ніж десятьма безпілотниками;
- потужні безколекторні електродвигуни;
- регулятори обертів двигунів.
Водночас низка китайських комплектуючих, які Росія використовує у виробництві дронів, не підпадають під обмеження. Серед них:
- 16-канальна протизавадова CRPA-антена з "Герань-2" з китайськими модулями і модулем позиціонування Unicore UC9810 - під обмеження потрапила лише технологія, а не саме обладнання;
- навігаційні модулі;
- камери на підвісі й сервоприводи;
- двигун з дрона "Пародія" потужністю близько 4 кВт;
- LTE-модеми;
- мікросхеми, перетворювачі живлення, реле, роз’єми десятків китайських виробників у "Геранях", Х-101 та "Іскандерах".
"Тобто, більше не попало, ніж попало. Слідкуємо за потенційним застосуванням контролю до того, що підпадає", - зазначив Власюк.
За його словами, Київ передав "максимально детальну інформацію" про кожен китайський компонент у російській зброї: фото, маркування, дані про виробника.
"Менше китайських компонентів у російських дронах - швидше настання миру", - наголосив уповноважений президента.
Нагадаємо, у російських дронах, які щодня атакують Україну, часто знаходять компоненти китайського виробництва.
Раніше ГУР оприлюднило дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке росія використовує для виробництва ударних безпілотників "Герань" в особливій економічній зоні "Алабуга".
У переліку - токарні, фрезерні та свердлильні верстати, обробні центри, промислові роботи, автоматичні установники компонентів, паяльні роботи та інше обладнання.
Також повідомлялося, що державна компанія Китаю Jilin Chemical Fiber Group могла поставити Росії матеріали, необхідні для створення сотень дронів-камікадзе. Причому ці поставки було замасковано.
"деться про продукцію виробників із Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії та Ірану.