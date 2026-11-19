У Китаї 18 листопада набули чинності нові правила експортного контролю, які охоплюють частину комплектуючих, що використовуються у виробництві російських ударних безпілотників.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, в Офісі президента України зіставили підконтрольні товари з деякими китайськими компонентами, які містяться в російських ударних безпілотниках "Герань", ракетах і розвідувальних дронах.

Під контроль підпадають, зокрема:

реактивні двигуни з тягою від 400 ньютонів та інші двигуни для дронів потужністю понад 16 кВт;

радіомодулі з вихідною потужністю від 30 дБм або можливістю керування більш ніж десятьма безпілотниками;

потужні безколекторні електродвигуни;

регулятори обертів двигунів.

Водночас низка китайських комплектуючих, які Росія використовує у виробництві дронів, не підпадають під обмеження. Серед них:

16-канальна протизавадова CRPA-антена з "Герань-2" з китайськими модулями і модулем позиціонування Unicore UC9810 - під обмеження потрапила лише технологія, а не саме обладнання;

навігаційні модулі;

камери на підвісі й сервоприводи;

двигун з дрона "Пародія" потужністю близько 4 кВт;

LTE-модеми;

мікросхеми, перетворювачі живлення, реле, роз’єми десятків китайських виробників у "Геранях", Х-101 та "Іскандерах".

"Тобто, більше не попало, ніж попало. Слідкуємо за потенційним застосуванням контролю до того, що підпадає", - зазначив Власюк.

За його словами, Київ передав "максимально детальну інформацію" про кожен китайський компонент у російській зброї: фото, маркування, дані про виробника.

"Менше китайських компонентів у російських дронах - швидше настання миру", - наголосив уповноважений президента.