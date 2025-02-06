В Україні судитимуть Таїсію Повалій

Так, прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно народної депутатки України VII скликання від забороненої "Партії регіонів", колишньої народної артистки України за фактами колабораційної діяльності, публічних закликів до агресивної війни та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України й глорифікації її учасників (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Як стало відомо РБК-Україна з власних джерел, мова йде про Таїсію Повалій.

"Обвинувачена у 2014 році виїхала до Росії, нині живе у Москві та провадить там творчу й підприємницьку діяльність. У 2023 році отримала російське громадянство", - розповіли прокурори.

Слідство встановило, що, маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, бере участь у різноманітних політичних акціях.

"Обвинувачена охоче дає інтерв’ю пропагандистським медіа, у яких возвеличує російські воєнно-політичні ідеали та принижує українців, називаючи їх "зомбованими нацистами", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Крім того, за матеріалами прокуратури Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави належних обвинуваченій активів: