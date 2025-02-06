В Украине будут судить Таисию Повалий

Так, прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшей народной артистки Украины по фактам коллаборационной деятельности, публичных призывов к агрессивной войне и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет о Таисии Повалий.

"Обвиняемая в 2014 году выехала в Россию, сейчас живет в Москве и ведет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году получила российское гражданство", - рассказали прокуроры.

Следствие установило, что, имея сознательные антиукраинские идеологические мотивы, артистка активно выступает в поддержку главы Кремля Владимира Путина. В частности, участвует в различных политических акциях.

"Обвиняемая охотно дает интервью пропагандистским медиа, в которых возвеличивает российские военно-политические идеалы и унижает украинцев, называя их "зомбированными нацистами", - отметили в Офисе генпрокурора.

Кроме того, по материалам прокуратуры Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства принадлежащих обвиняемой активов: