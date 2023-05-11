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В Україні судитимуть росіянина, який застрелив жительку Ізюма

Фото: в Україні судитимуть росіянина, який застрелив жительку Ізюма (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно російського військового, який застрелив жительку Ізюму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генпрокурора.

Як з'ясувало слідство, на 2 червня 2022 року у окупованому місті Ізюм жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців, бо у цьому місці був WI-FI. Українка хотіла зателефонувати брату з Івано-Франківської області. В цей момент зі штабу вийшов російський військовий та вистрілив жінці прямо у груди. Від пострілу потерпіла померла.

"Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовцю 245-ого гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством ", - сказано в повідомленні.

Фото: в Україні судитимуть росіянина, який застрелив жительку Ізюма (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, жителя Одеси засудили до 15 років в'язниці за те, що він здавав позиції ППО у місті.

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