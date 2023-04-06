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В Україні судитимуть підполковника та трьох військових РФ: катували мешканців Бучі

Фото: в Україні судитимуть підполковника та трьох військових РФ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Україні судитимуть російського підполковника та трьох військовослужбовців РФ за те, що вони під час окупації Бучі катували мешканців та імітували їх страту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Прокурори скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно підполковника, двох сержантів та рядового 64-окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням", - повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними розслідування, у березні минулого року під час окупації міста Буча, озброєні обвинувачені разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ вдерлися до будинку одного з місцевих мешканців. На виконання наказу підполковника, військовослужбовці РФ вивели господаря будинку на вулицю, повалили на землю та били його руками й ногами по різних частинах тіла, вимагаючи надати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Бучі.

Далі, за даними слідства, потерпілому зав’язали очі рушником та привели до штабу окупантів, де утримували цивільних осіб. Там чоловіка продовжили бити, змусили повністю роздягнутися і шукали на його тілі татуювання. З метою залякування обвинувачені імітували страту інших осіб, присутніх в тому ж приміщенні.

"Потерпілому вдалося втекти від військовослужбовців РФ у той момент, коли вони повели на страту інших мирних мешканців", - додали в прес-службі.

У разі доведення вини підозрюваних, їм загрожує до 12 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні судитимуть окупанта, який знущався з цивільних в Ірпені.

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