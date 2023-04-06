В Украине будут судить подполковника и трех военных РФ: пытали жителей Бучи

"Прокуроры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении подполковника, двух сержантов и рядовой 64-й мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением", - сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным расследования, в марте прошлого года во время оккупации города Буча вооруженные обвиняемые вместе с другими неустановленными военнослужащими РФ ворвались в дом одного из местных жителей. Во исполнение приказа подполковника военнослужащие РФ вывели хозяина дома на улицу, повалили на землю и били его руками и ногами по разным частям тела, требуя предоставить информацию о патриотически настроенных жителях Бучи.

Далее, по данным следствия, потерпевшему завязали глаза полотенцем и привели в штаб оккупантов, где содержали гражданских лиц. Там мужчину продолжили избивать, заставили полностью раздеться и искали на его теле татуировку. В целях устрашения обвиняемые имитировали казнь других лиц, присутствовавших в том же помещении.

"Пострадавшему удалось скрыться от военнослужащих РФ в тот момент, когда они увели на казнь других мирных жителей", - добавили в пресс-службе.

В случае доказательства вины подозреваемых, им грозит до 12 лет за решеткой.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине будут судить оккупанта, издевающегося над гражданскими в Ирпене.

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