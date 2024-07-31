В Україні судитимуть ексспівробітника МОН, який висміяв незалежність країни

Український суд розгляне справу колишнього співробітника Міністерства освіти та науки. Його підозрюють у приниженні національної честі та гідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру в Telegram .

У прокуратурі не називають ім'я підозрюваного, але очевидно, що йдеться про Андрія Василенка. Пост, в якому він висміює незалежність України, все ще залишився на його Facebook-сторінці.

Правоохоронці розповіли, що скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього працівника МОН за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності.

Деталі справи

Як нагадали у прокуратурі, підозрюваний, який на той момент працював у МОН, розмістив у себе у Facebook публікацію, в якій стверджував, що "незалежність не всім колишнім країнам СРСР пішла на користь".

Незалежність України він назвав "кидаловом" та розкритикував листівки, які агітували голосувати за вихід України з СРСР 1 грудня 1991 року. За його словами, люди нібито голосували не за незалежність, а за швидке збагачення.

"Обвинувачений поширив думки, погляди та переконання, зміст яких є образливим для українського народу, принижує його національну честь та гідність на основі національної приналежності, політичних та ідеологічних переконань", - встановили правоохоронці.

Наразі Василенку загрожує до трьох років в'язниці.