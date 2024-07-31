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В Украине будут судить экс-сотрудника МОН, который высмеял независимость страны

Киев, Среда 31 июля 2024 16:32
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В Украине будут судить экс-сотрудника МОН, который высмеял независимость страны Фото: Андрей Василенко, бывший сотрудник МОН (facebook.com/andriy.vasylenko.9)
Автор: Иван Носальский

Украинский суд рассмотрит дело бывшего сотрудника Министерства образования и науки. Его подозревают в унижении национальной чести и достоинства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram.

В прокуратуре не называют имя подозреваемого, но очевидно, что речь идет об Андрее Василенко. Пост, в котором он высмеивает независимость Украины, все еще остался на его Facebook-странице.

Правоохранители рассказали, что направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника МОН по факту совершения умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства.

Детали дела

Как напомнили в прокуратуре, подозреваемый, который на тот момент работал в МОН, разместил у себя в Facebook публикацию, в которой утверждал, что "независимость не всем бывшим странам СССР пошла на пользу".

Независимость Украины он назвал "кидаловом" и раскритиковал листовки, которые агитировали голосовать за выход Украины из СССР 1 декабря 1991 года. По его словам, люди якобы голосовали не за независимость, а за быстрое обогащение.

"Обвиняемый распространил мысли, взгляды и убеждения, содержание которых оскорбительно для украинского народа, унижает его национальную честь и достоинство на основе национальной принадлежности, политических и идеологических убеждений", - установили правоохранители.

Теперь Василенко грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в суд направили дело бывшего министра инфраструктуры Украины и его бывшего первого заместителя.

Правоохранители подозревают, что действия экс-чиновников могли нанести бюджету более 49 млн долларов ущерба.

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