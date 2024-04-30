В Україні субсидію на неопалювальний сезон продовжать автоматично, але не всім

Для більшості українців субсидію на неопалювальний сезон призначать автоматично. Є окремі категорії, яких це не стосується.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.
У Мінсоцполітики нагадали, що з травня частина українців може отримати субсидію на неопалювальний сезон.
"Для більшості отримувачів вона буде призначена автоматично (якщо не змінилися дані про майнове становище та/або склад домогосподарств). Тобто якщо ви вже є отримувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно і жодних додаткових звернень робити також не потрібно", - зазначають у відомстві.
При цьому там уточнили, що Пенсійний фонд України на підставі тих даних, які є у його розпорядженні, перерахує розмір субсидії, на яку отримувач має право.
Але з 1 травня деяким категоріям призначать субсидію лише після звернення із заявою та декларацією про доходи та витрати. Це необхідно у випадку, якщо:
Також необхідно звернутися тим, хто має право на виплату, але в опалювальний сезон їм призначили субсидію у розмірі 0,00 гривень.
"Звертаємо увагу, що навіть якщо ви подали заяву протягом двох місяців з початку неопалюваного сезону, субсидія буде призначена з початку такого сезону", - наголосили в Мінсоцполітики.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна (проект Styler) зазначало, що субсидію у деяких домогосподарств можуть забрати.
Така ймовірність існує за низки випадків. Більш детально про це - у матеріалі за посиланням.
Також у ПФУ зазначали, що в Україні неможливо отримувати субсидії та пільгу на комуналку одночасно, навіть незважаючи на те, що це різні види виплат.
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