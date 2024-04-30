В Украине субсидию на неотопительный сезон продлят автоматически, но не всем

В Минсоцполитики напомнили, что с мая часть украинцев может получить субсидию на неотопительный сезон.

"Для большинства получателей она будет назначена автоматически (если не изменились данные об имущественном положении и/или составе домохозяйств). То есть если вы уже являетесь получателем жилищной субсидии, дополнительно обращаться никуда не нужно и никаких дополнительных обращений делать также не нужно", - отмечают в ведомстве.

При этом там уточнили, что Пенсионный фонд Украины на основании тех данных, которые есть в его распоряжении, пересчитает размер субсидии, на которую получатель имеет право.

Но с 1 мая некоторым категориям назначат субсидию только после обращения с заявлением и декларацией о доходах и расходах. Это необходимо в случае, если:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Также обратиться необходимо тем, кто имеет право на выплату, но в отопительный сезон им назначили субсидию в размере 0,00 гривен.

"Обращаем внимание, что даже если вы подали заявление в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, субсидия будет назначена с начала такого сезона", - подчеркнули в Минсоцполитики.