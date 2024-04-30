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В Украине субсидию на неотопительный сезон продлят автоматически, но не всем

Фото: в Украине объяснили, кому субсидию на неотопительный сезон не будут продлевать автоматически (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Для большинства украинцев субсидию на неотопительный сезон назначат автоматически. Есть отдельные категории, которых это не касается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

В Минсоцполитики напомнили, что с мая часть украинцев может получить субсидию на неотопительный сезон. 

"Для большинства получателей она будет назначена автоматически (если не изменились данные об имущественном положении и/или составе домохозяйств). То есть если вы уже являетесь получателем жилищной субсидии, дополнительно обращаться никуда не нужно и никаких дополнительных обращений делать также не нужно", - отмечают в ведомстве. 

При этом там уточнили, что Пенсионный фонд Украины на основании тех данных, которые есть в его распоряжении, пересчитает размер субсидии, на которую получатель имеет право. 

Но с 1 мая некоторым категориям назначат субсидию только после обращения с заявлением и декларацией о доходах и расходах. Это необходимо в случае, если:

  • заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Также обратиться необходимо тем, кто имеет право на выплату, но в отопительный сезон им назначили субсидию в размере 0,00 гривен. 

"Обращаем внимание, что даже если вы подали заявление в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, субсидия будет назначена с начала такого сезона", - подчеркнули в Минсоцполитики. 

Субсидии в Украине

Напомним, ранее РБК-Украина (проект Styler) отмечало, что субсидию у некоторых домохозяйств могут забрать.

Такая вероятность существует при ряде случаев. Более детально об этом - в материале по ссылке.

Также в ПФУ отмечали, что в Украине невозможно получать субсидии и льготу на коммуналку одновременно, даже несмотря на то, что это разные виды выплат.

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