В Україні створюють реєстр психологів для військових: що він змінить і як допоможе
Міністерство оборони України створює реєстр надавачів психологічної допомоги військовослужбовцям. До нього входитимуть цивільні фахівці з психічного здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.
Що можна буде знайти в реєстрі Міноборони
Нещодавно відбулась зустріч представників оборонного відомства та Збройних сил України з громадськими організаціями.
У межах заходу обговорили створення реєстру надавачів психологічної допомоги військовослужбовцям - з-поміж цивільних фахівців з психічного здоров'я.
В МОУ розповіли, що він міститиме перевірену інформацію;
- про організацію або фахівця;
- про їхню кваліфікацію;
- про спроможності та послуги (які вони можуть надавати у сфері психологічної допомоги для захисників).
Чим важливий реєстр психологів для військових
За словами начальника Управління психологічного забезпечення Міноборони полковника Олега Мукана, від стану ментального здоров'я військових залежить:
- мотивація до несення служби;
- готовність до виконання завдань за призначенням.
"В умовах війни ми не маємо права відтермінувати вирішення питань психічного здоров'я наших захисників", - наголосив він.
Представник МОУ пояснив, що йдеться "про людське життя, гідність, відновлення після втрат і випробувань".
Олег Мукан під час заходу (фото: mod.gov.ua)
Що змінить реєстр надавачів психологічної допомоги
Українцям пояснили, що реєстр надавачів психологічної допомоги військовослужбовцям :
- дозволить керівникам органів психологічної підтримки та персоналу ЗСУ швидко знаходити акредитовані організації з психологічної підтримки відповідної спеціалізації у своєму регіоні;
- полегшить взаємодію між ЗСУ та громадськими організаціями - для збільшення можливостей військовослужбовцям отримати фахову психологічну підтримку.
Як допоможе військовим ініціатива Міноборони
Ініціатива Міноборони дасть військовим більше можливостей отримати необхідну фахову психологічну підтримку за різних обставин.
Крім того, під час зустрічі представники громадських організацій запропонували масштабувати зусилля щодо створення:
- гарячої лінії кризового консультування;
- онлайн та стаціонарного психологічного консультування військових та членів їхніх сімей;
- стаціонарної психологічної реабілітації;
- навчання заступників командирів рот психологічним методикам;
- навчання помічників психологів психічній стійкості в умовах військових операцій.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні бракує військових психологів, що суттєво впливає на ветеранів і їхню соціалізацію.
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