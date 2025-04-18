В Україні створюють реєстр психологів для військових: що він змінить і як допоможе

Міністерство оборони України створює реєстр надавачів психологічної допомоги військовослужбовцям. До нього входитимуть цивільні фахівці з психічного здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Крім того, під час зустрічі представники громадських організацій запропонували масштабувати зусилля щодо створення:

Ініціатива Міноборони дасть військовим більше можливостей отримати необхідну фахову психологічну підтримку за різних обставин.

Олег Мукан під час заходу (фото: mod.gov.ua)

Представник МОУ пояснив, що йдеться "про людське життя, гідність, відновлення після втрат і випробувань".

"В умовах війни ми не маємо права відтермінувати вирішення питань психічного здоров'я наших захисників", - наголосив він.

За словами начальника Управління психологічного забезпечення Міноборони полковника Олега Мукана, від стану ментального здоров'я військових залежить:

В МОУ розповіли, що він міститиме перевірену інформацію;

У межах заходу обговорили створення реєстру надавачів психологічної допомоги військовослужбовцям - з-поміж цивільних фахівців з психічного здоров'я.

Нещодавно відбулась зустріч представників оборонного відомства та Збройних сил України з громадськими організаціями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні бракує військових психологів, що суттєво впливає на ветеранів і їхню соціалізацію.

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