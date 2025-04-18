В Украине создают реестр психологов для военных: что он изменит и как поможет
Министерство обороны Украины создает реестр поставщиков психологической помощи военнослужащим. В него будут входить гражданские специалисты по психическому здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
Что можно будет найти в реестре Минобороны
Недавно состоялась встреча представителей оборонного ведомства и Вооруженных сил Украины с общественными организациями.
В рамках мероприятия обсудили создание реестра поставщиков психологической помощи военнослужащим - среди гражданских специалистов по психическому здоровью.
В МОУ рассказали, что он будет содержать проверенную информацию;
- об организации или специалисте;
- об их квалификации;
- о возможностях и услугах (которые они могут предоставлять в сфере психологической помощи для защитников).
Чем важен реестр психологов для военных
По словам начальника Управления психологического обеспечения Минобороны полковника Олега Мукана, от состояния ментального здоровья военных зависит:
- мотивация к несению службы;
- готовность к выполнению задач по назначению.
"В условиях войны мы не имеем права отсрочить решение вопросов психического здоровья наших защитников", - подчеркнул он.
Представитель МОУ объяснил, что речь идет "о человеческой жизни, достоинстве, восстановлении после потерь и испытаний".
Олег Мукан во время мероприятия (фото: mod.gov.ua)
Что изменит реестр поставщиков психологической помощи
Украинцам объяснили, что реестр поставщиков психологической помощи военнослужащим:
- позволит руководителям органов психологической поддержки и персонала ВСУ быстро находить аккредитованные организации по психологической поддержке соответствующей специализации в своем регионе;
- облегчит взаимодействие между ВСУ и общественными организациями - для увеличения возможностей военнослужащим получить профессиональную психологическую поддержку.
Как поможет военным инициатива Минобороны
Инициатива Минобороны даст военным больше возможностей получить необходимую профессиональную психологическую поддержку при различных обстоятельствах.
Кроме того, во время встречи представители общественных организаций предложили масштабировать усилия по созданию:
- горячей линии кризисного консультирования;
- онлайн и стационарного психологического консультирования военных и членов их семей;
- стационарной психологической реабилитации;
- обучения заместителей командиров рот психологическим методикам;
- обучения помощников психологов психической устойчивости в условиях военных операций.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине не хватает военных психологов, что существенно влияет на ветеранов и их социализацию.
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