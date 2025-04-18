В Украине создают реестр психологов для военных: что он изменит и как поможет

Министерство обороны Украины создает реестр поставщиков психологической помощи военнослужащим. В него будут входить гражданские специалисты по психическому здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Кроме того, во время встречи представители общественных организаций предложили масштабировать усилия по созданию:

Инициатива Минобороны даст военным больше возможностей получить необходимую профессиональную психологическую поддержку при различных обстоятельствах.

Олег Мукан во время мероприятия (фото: mod.gov.ua)

Представитель МОУ объяснил, что речь идет "о человеческой жизни, достоинстве, восстановлении после потерь и испытаний".

"В условиях войны мы не имеем права отсрочить решение вопросов психического здоровья наших защитников", - подчеркнул он.

По словам начальника Управления психологического обеспечения Минобороны полковника Олега Мукана, от состояния ментального здоровья военных зависит:

В МОУ рассказали, что он будет содержать проверенную информацию;

В рамках мероприятия обсудили создание реестра поставщиков психологической помощи военнослужащим - среди гражданских специалистов по психическому здоровью.

Недавно состоялась встреча представителей оборонного ведомства и Вооруженных сил Украины с общественными организациями.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине не хватает военных психологов, что существенно влияет на ветеранов и их социализацию.

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