UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні створюють інформаційну систему щодо військовополонених

Фото: українські військовополонені (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує Положення про інформаційну систему з питань поводження з полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Документ унормовує функціонування Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та електронну взаємодію між зацікавленими органами державної влади.  

До бази даних інформаційної системи включать інформацію про:

  • оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора;
  • цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії;
  • осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України.

Постанова також удосконалює роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, зокрема, унормовує діяльність громадських приймалень штабу та надає права щодо функціонування відповідних регіональних центрів.

Координаційний штаб також отримує повноваження щодо репатріації тіл (останків) оборонців та розширюють можливості щодо повернення з полону цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії.

"Ми пам'ятаємо про кожну людину, яка перебуває в полоні, та робимо все для того, щоб вона повернулася додому. Дуже вдячна уряду за ухвалення цього рішення - воно допоможе діяти більш системно та оперативно ухвалювати рішення щодо якнайшвидшого повернення з полону оборонців України", - зазначила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниВійна Росії проти України