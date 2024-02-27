В Украине создают информационную систему по военнопленным

Кабинет министров принял постановление, утверждающее Положение об информационной системе по вопросам обращения с пленными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Документ нормирует функционирование Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и электронное взаимодействие между заинтересованными органами государственной власти.
В базу данных информационной системы включат информацию о:
Постановление также усовершенствует работу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в частности, нормализует деятельность общественных приемов штаба и предоставляет права по функционированию соответствующих региональных центров.
Координационный штаб также получает полномочия по репатриации тел (останков) защитников и расширяют возможности возвращения из плена гражданских лиц, лишенных личной свободы вследствие вооруженной агрессии.
"Мы помним о каждом человеке, который находится в плену, и делаем все для того, чтобы он вернулся домой. Очень благодарен правительству за принятие этого решения - оно поможет действовать более системно и оперативно принимать решение о скорейшем возвращении из плена защитников Украины" , - отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.