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В Украине создают информационную систему по военнопленным

Фото: украинские военнопленные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров принял постановление, утверждающее Положение об информационной системе по вопросам обращения с пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Документ нормирует функционирование Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и электронное взаимодействие между заинтересованными органами государственной власти.

В базу данных информационной системы включат информацию о:

  • защитников Украины, которые находятся в плену государства-агрессора;
  • гражданских лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии;
  • лиц, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины.

Постановление также усовершенствует работу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в частности, нормализует деятельность общественных приемов штаба и предоставляет права по функционированию соответствующих региональных центров.

Координационный штаб также получает полномочия по репатриации тел (останков) защитников и расширяют возможности возвращения из плена гражданских лиц, лишенных личной свободы вследствие вооруженной агрессии.

"Мы помним о каждом человеке, который находится в плену, и делаем все для того, чтобы он вернулся домой. Очень благодарен правительству за принятие этого решения - оно поможет действовать более системно и оперативно принимать решение о скорейшем возвращении из плена защитников Украины" , - отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

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