ua en ru
Вт, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине создают информационную систему по военнопленным

Украина, Вторник 27 февраля 2024 19:22
UA EN RU
В Украине создают информационную систему по военнопленным Фото: украинские военнопленные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров принял постановление, утверждающее Положение об информационной системе по вопросам обращения с пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Документ нормирует функционирование Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и электронное взаимодействие между заинтересованными органами государственной власти.

В базу данных информационной системы включат информацию о:

  • защитников Украины, которые находятся в плену государства-агрессора;
  • гражданских лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии;
  • лиц, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины.

Постановление также усовершенствует работу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в частности, нормализует деятельность общественных приемов штаба и предоставляет права по функционированию соответствующих региональных центров.

Координационный штаб также получает полномочия по репатриации тел (останков) защитников и расширяют возможности возвращения из плена гражданских лиц, лишенных личной свободы вследствие вооруженной агрессии.

"Мы помним о каждом человеке, который находится в плену, и делаем все для того, чтобы он вернулся домой. Очень благодарен правительству за принятие этого решения - оно поможет действовать более системно и оперативно принимать решение о скорейшем возвращении из плена защитников Украины" , - отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Война России против Украины
NEWS
Ушли в отказ. Почему Макрон заговорил об отправке войск НАТО в Украину и реально ли это
Ушли в отказ. Почему Макрон заговорил об отправке войск НАТО в Украину и реально ли это
DAILY
Перезагрузка "налоговой полиции". Зачем нужна реформа БЭБ и что не так с идеей власти
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Перезагрузка "налоговой полиции". Зачем нужна реформа БЭБ и что не так с идеей власти