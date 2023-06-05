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В Україні створять веб-портал "Дія. Цифрова громада": як він працюватиме

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Україна, Понеділок 05 червня 2023 15:48
В Україні створять веб-портал "Дія. Цифрова громада": як він працюватиме Фото: в Україні створять новий державний портал (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив постанову що функціонування веб-порталу "Дія. Цифрова громада". Портал спрямований на цифровий розвиток, цифрову трансформацію і цифровізацію на місцевому та регіональному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 2 червня 2023 р. № 556.

Згідно з документом, веб-портал має офіційну адресу в Інтернеті - hromada.gov.ua. Власником веб-порталу та виключних майнових прав інтелектуальної власності на його програмне забезпечення є держава в особі Мінцифри. Технічним адміністратором веб-порталу є державне підприємство "ДІЯ", що належить до сфери управління Мінцифри.

Основними завданнями веб-порталу є інформаційне та аналітичне забезпечення місцевих держадміністрацій, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, зокрема, щодо:

  • актів законодавства у сферах цифровізації, цифрового розвитку, електронного урядування та електронної демократії, методичних рекомендацій, цифрової трансформації і цифровізації;
  • надання місцевим держадміністраціям, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, фізичним та юридичним особам аналітичної та статистичної інформації.

Нагадаємо, глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що у додатку держпослуг "Дія" може з'явитися штучний інтелект. За його словами, у Міністерстві цифрової трансформації працюють над віртуальним помічником "Надія".

Федоров повідомив, що йдеться не лише про те, що можна отримати на порталі або в застосунку "Дія", а взагалі про будь-яку відповідь на питання, що стосується державних сервісів.

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