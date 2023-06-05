В Україні створять веб-портал "Дія. Цифрова громада": як він працюватиме

Кабінет міністрів ухвалив постанову що функціонування веб-порталу "Дія. Цифрова громада". Портал спрямований на цифровий розвиток, цифрову трансформацію і цифровізацію на місцевому та регіональному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 2 червня 2023 р. № 556.

Згідно з документом, веб-портал має офіційну адресу в Інтернеті - hromada.gov.ua. Власником веб-порталу та виключних майнових прав інтелектуальної власності на його програмне забезпечення є держава в особі Мінцифри. Технічним адміністратором веб-порталу є державне підприємство "ДІЯ", що належить до сфери управління Мінцифри. Основними завданнями веб-порталу є інформаційне та аналітичне забезпечення місцевих держадміністрацій, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, зокрема, щодо: актів законодавства у сферах цифровізації, цифрового розвитку, електронного урядування та електронної демократії, методичних рекомендацій, цифрової трансформації і цифровізації;

надання місцевим держадміністраціям, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, фізичним та юридичним особам аналітичної та статистичної інформації.