В Украине создадут веб-портал "Дія. Цифровая громада": как он будет работать
Кабинет министров принял постановление о функционировании веб-портала "Дія. Цифровая громада". Портал ориентирован на цифровое развитие, цифровую трансформацию и цифровизацию на местном и региональном уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 2 июня 2023 г. №556.
Согласно документу, веб-портал имеет официальный адрес в Интернете - hromada.gov.ua. Владельцем веб-портала и исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на его программное обеспечение является государство в лице Минцифры. Техническим администратором веб-портала является государственное предприятие "ДІЯ", относящееся к сфере управления Минцифры.
Основными задачами веб-портала является информационное и аналитическое обеспечение местных госадминистраций, других государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, в частности:
- актов законодательства в области цифровизации, цифрового развития, электронного управления и электронной демократии, методических рекомендаций, цифровой трансформации и цифровизации;
- предоставление местным госадминистрациям, другим государственным органам, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам аналитической и статистической информации.
Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что в приложении госуслуг "Дія" может появиться искусственный интеллект. По его словам, в Министерстве цифровой трансформации работают над виртуальным помощником Надежда.
Федоров сообщил, что речь идет не только о том, что можно получить на портале или в приложении "Дія", а вообще о любом ответе на вопросы, касающиеся государственных сервисов.
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