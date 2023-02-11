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В Україні створять центр гуманітарного розмінування, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні створять центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного центру й узагальнюватиме інформацію щодо відповідних потреб в міністерств, ОВА, країн-партнерів та міжнародних організацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Під час сьогоднішньої наради МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС було порушено питання гуманітарного розмінування в Україні, а також обов’язків майбутньої установи.

"Український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування", - пише прем'єр-міністр.

Внаслідок повномасштабної війни України стала однією з найбільш забруднених мінами й снарядами країн у світі.

Гуманітарне розмінування є першим етап у відновленні деокупованих територій, яке дасть можливість почати відбудовувати житла й критичну інфраструктуру.

Фото: в Україні створять центр гуманітарного розмінування (t.me/Denys_Smyhal)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що майже третина території України наразі забруднена вибухонебезпечними предметами. Повне розмінування країни коштуватиме десятки мільярдів доларів.

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