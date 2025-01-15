Ближче до дому: в Україні створять спеціальні класи для дітей з ООП

Проєкт "Психолого-педагогічне забезпечення якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами" спрямований на інтеграцію таких дітей у загальноосвітній простір. Це дозволить дітям з ООП навчатися ближче до дому та реалізувати свій потенціал повною мірою.

Реалізація та цілі проєкту

Ініціатива охоплює школи Житомирської, Київської, Львівської областей та Києва і триватиме з жовтня 2024 по вересень 2026 року.

У межах проєкту планується створення спеціальних класів із сучасним обладнанням у школах, де вже працюють інклюзивні програми. Це дасть змогу дітям з ООП навчатися разом з однолітками, інтегруватися в суспільство та отримувати якісну освіту.

"Відкриття спеціальних класів у школах і розробка сучасних навчальних програм - це крок до того, щоб кожна дитина з особливими освітніми потребами могла навчатися якісно, зростати серед однолітків, знаходити друзів і відчувати себе важливою частиною суспільства. Це про те, щоб кожна дитина мала шанс на успіх і щасливе дитинство", - зазначив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

Проєкт допоможе розробити алгоритми для ефективної системи психолого-педагогічної підтримки дітей з ООП, з огляду на їхні потреби та можливості.

Відкриття спеціальних класів і трансформація наявних шкіл спрямовані на адаптацію дітей з інвалідністю та інших особливих потреб в освітній сфері.

Україна прагне побудувати інклюзивну систему освіти, яка стане фундаментом для розвитку кожної дитини, незалежно від її особливостей.