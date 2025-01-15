Ближче до дому: в Україні створять спеціальні класи для дітей з ООП

В Україні запустився новий проєкт, спрямований на підтримку якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Ініціатива передбачає створення спеціальних класів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Проєкт "Психолого-педагогічне забезпечення якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами" спрямований на інтеграцію таких дітей у загальноосвітній простір. Це дозволить дітям з ООП навчатися ближче до дому та реалізувати свій потенціал повною мірою.
Ініціатива охоплює школи Житомирської, Київської, Львівської областей та Києва і триватиме з жовтня 2024 по вересень 2026 року.
У межах проєкту планується створення спеціальних класів із сучасним обладнанням у школах, де вже працюють інклюзивні програми. Це дасть змогу дітям з ООП навчатися разом з однолітками, інтегруватися в суспільство та отримувати якісну освіту.
"Відкриття спеціальних класів у школах і розробка сучасних навчальних програм - це крок до того, щоб кожна дитина з особливими освітніми потребами могла навчатися якісно, зростати серед однолітків, знаходити друзів і відчувати себе важливою частиною суспільства. Це про те, щоб кожна дитина мала шанс на успіх і щасливе дитинство", - зазначив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.
Проєкт допоможе розробити алгоритми для ефективної системи психолого-педагогічної підтримки дітей з ООП, з огляду на їхні потреби та можливості.
Відкриття спеціальних класів і трансформація наявних шкіл спрямовані на адаптацію дітей з інвалідністю та інших особливих потреб в освітній сфері.
Україна прагне побудувати інклюзивну систему освіти, яка стане фундаментом для розвитку кожної дитини, незалежно від її особливостей.
Нагадаємо, що Україна продовжує реалізовувати програму інклюзивного навчання та забезпечувати доступ до якісної освіти дітям усіх вікових груп. Діти з особливими освітніми потребами можуть відвідувати звичайні школи та садочки, але батькам потрібно вчасно подати всі документи.