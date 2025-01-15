Ближе к дому: в Украине создадут специальные классы для детей с ООП

Проект "Психолого-педагогическое обеспечение качественного образования детей с особыми образовательными потребностями" направлен на интеграцию таких детей в общеобразовательное пространство. Это позволит детям с ООП учиться поближе к дому и реализовать свой потенциал в полной мере.

Реализация и цели проекта

Инициатива охватывает школы Житомирской, Киевской, Львовской областей и Киева и продлится с октября 2024 по сентябрь 2026 года.

В рамках проекта планируется создание специальных классов с современным оборудованием в школах, где уже работают инклюзивные программы. Это позволит детям с ООП учиться вместе со сверстниками, интегрироваться в общество и получать качественное образование.

"Открытие специальных классов в школах и разработка современных учебных программ - это шаг к тому, чтобы каждый ребенок с особыми образовательными потребностями мог учиться качественно, расти среди сверстников, находить друзей и чувствовать себя важной частью общества. Это о том, чтобы у каждого ребенка был шанс на успех и счастливое детство", - отметил заместитель министра образования Андрей Витренко.

Проект поможет разработать алгоритмы для эффективной системы психолого-педагогической поддержки детей с ООП, учитывая их потребности и возможности.

Открытие специальных классов и трансформация существующих школ направлены на адаптацию детей с инвалидностью и других особых потребностей в образовательной сфере.

Украина стремится построить инклюзивную систему образования, которая станет фундаментом для развития каждого ребенка, независимо от его особенностей.