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В Україні створять реєстр забороненого програмного забезпечення: що відомо

Фото: в Україні створять реєстр забороненого програмного забезпечення (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України працює над проєктом постанови Кабінету міністрів про створення реєстру забороненого програмного забезпечення (ПЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

За словами директора департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки адміністрації Держспецзв’язку Ігоря Стельника, питання ворожого софту в Україні "дуже болюче".

"Постійно відбувається мімікрування певного ворожого програмного забезпечення під вітчизняні чи європейські бренди", - зазначив він.

За його словами, незважаючи на рішення Ради національної безпеки та оборони України, згідно з яким до низки російських вебсторінок та програмних продуктів застосовувалися обмежувальні заходи (санкції), з різних причин не всі користувачі перейшли на вітчизняне чи іноземне програмне забезпечення.

Вирішити цю проблему має нещодавно ухвалений закон 4336-ІХ. Він зобов’язав державні органи використовувати програмне забезпечення за винятком того, що буде включене в реєстр забороненого ПЗ. 

"Адміністрація Держспецзв’язку зараз виходить на фінальну стадію підготовки проєкту постанови Кабміну, яка буде регулювати створення і використання реєстру забороненого програмного забезпечення. Тому я б дуже хотів, і навіть наполягав, щоб до процесу вибору критеріїв включення ПЗ до цього реєстру була залучена професійна спільнота", - додав Стельник.

В Україні готуються заборонити російські програми та ресурси

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді пропонують посилити цифрову безпеку й захист України від кібератак - шляхом обмеження використання російських цифрових продуктів і заборони доступу до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями.

Йдеться, зокрема, про заборону поширення та використання на території України юридичним особам програмних продуктів або їх складових - якщо вони:

  • походять з підсанкційної держави (якщо суб'єктом авторського права є іноземні юридичні чи фізичні особи з країни-агресора)
  • були створені розробником (фізичною особою), який є резидентом такої держави
  • були створені юридичною особою, частка у статутному капіталі якої перебуває у власності такої іноземної держави
  • були створені особами (або компаніями), що перебувають під контролем іноземних компаній чи людей, які здійснюють терористичну діяльність
  • були створені особами (або компаніями), які перебувають під санкціями
  • були створені з використанням вихідного або об'єктного коду програмних продуктів або їх складників, на які поширюються санкції

Крім того, у проєкті закону йдеться про заборону доступу до:

  • електронних інформаційних ресурсів в інтернеті (веб-сторінки, веб-сайти, інші веб-ресурси);
  • електронних комунікаційних мереж;
  • електронних комунікаційних систем;
  • інформаційних систем;
  • інформаційно-комунікаційних систем.

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