В Украине создадут реестр запрещенного программного обеспечения: что известно

По словам директора департамента государственного контроля в сфере защиты информации и аудита безопасности администрации Госспецсвязи Игоря Стельника, вопрос вражеского софта в Украине "очень болезненный".

"Постоянно происходит мимикрирование определенного вражеского программного обеспечения под отечественные или европейские бренды", - отметил он.

По его словам, несмотря на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно которому к ряду российских веб-страниц и программных продуктов применялись ограничительные меры (санкции), по разным причинам не все пользователи перешли на отечественное или иностранное программное обеспечение.

Решить эту проблему должен недавно принятый закон 4336-ІХ. Он обязал государственные органы использовать программное обеспечение за исключением того, что будет включено в реестр запрещенного ПО.

"Администрация Госспецсвязи сейчас выходит на финальную стадию подготовки проекта постановления Кабмина, которое будет регулировать создание и использование реестра запрещенного программного обеспечения. Поэтому я бы очень хотел, и даже настаивал, чтобы к процессу выбора критериев включения ПО в этот реестр было привлечено профессиональное сообщество", - добавил Стельник.