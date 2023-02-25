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В Україні створять реєстр політв'язнів Кремля

Ілюстративне фото: в Україні створять реєстр політв'язнів Кремля (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні ініціювали створення окремого реєстру в'язнів Кремля. Йдеться про українців, яких незаконно затримали через політичну чи громадську діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів.

Як зазначають у відомстві, створення окремого реєстру політв'язнів - ініціатива міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Наразі Національному інформаційному бюро відомо як мінімум про 170 таких осіб (політв'язнів - ред.). Насправді кількість наших громадян, які перебувають у полоні через політичну чи громадську діяльність, може виявитися набагато більшою", - зазначають у Кабміні.

При цьому йдеться насамперед про кримських татар, які вже протягом дев'яти років чинили опір російській окупації півострова.

У Кабміні додають, що ініціація процесу створення окремого реєстру розпочалася напередодні Дня кримського спротиву російській окупації, який Україна відзначає 26 лютого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 лютого в російському СІЗО помер кримчанин Джеміль Гафаров, який був незаконно засуджений Росією на 13 років позбавлення волі.

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