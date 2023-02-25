RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине создадут реестр политзаключенных Кремля

Иллюстративное фото: в Украине создадут реестр политзаключенных Кремля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине инициировали создание отдельного реестра узников Кремля. Речь идет об украинцах, которых незаконно задержали из-за политической или общественной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Как отмечают в ведомстве, создание отдельного реестра политзаключенных - инициатива министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"В настоящее время Национальному информационному бюро известно как минимум о 170 таких лицах (политзаключенных - ред.). На самом деле количество наших граждан, находящихся в плену из-за политической или общественной деятельности, может оказаться гораздо больше", - отмечают в Кабмине.

При этом речь прежде всего идет о крымских татарах, которые уже на протяжении девяти лет сопротивляются российской оккупации полуострова.

В Кабмине добавляют, что инициация процесса создания отдельного реестра началась в канун Дня крымского сопротивления российской оккупации, который Украина отмечает 26 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что 9 февраля в российском СИЗО скончался крымчанин Джемиль Гафаров, который был незаконно осужден Россией на 13 лет лишения свободы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКримПолитзаключенные в РФВойна России против Украины