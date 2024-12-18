В Україні створять реєстр депортованих дітей до РФ та систему обліку: деталі

В Україні створять реєстр депортованих дітей та систему обліку шкоди від агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон України № 4071-IX. В Україні зʼявиться Реєстр відомостей про дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією Росії. Це стане важливим кроком у відстеженні порушень прав дітей, які постраждали від дій окупантів.

Крім того, буде розроблена система обліку інформації про шкоду, завдану особистим немайновим правам громадян через воєнні злочини РФ.

Які порушення фіксуватимуть

Облік включатиме такі випадки:

фізична травма або ушкодження здоров’я;

катування чи жорстоке поводження;

втрати доступу до медичних, соціальних чи освітніх послуг.

Ця ініціатива охоплює випадки, починаючи з 19 лютого 2014 року, та стосується не лише громадян України, а й іноземців та осіб без громадянства, які законно перебували на території держави.

Введення реєстру та системи обліку має на меті: