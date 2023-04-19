В Україні створять Платформу державних реєстрів: навіщо вона потрібна

Сьогодні в Україні більше ніж 450 різних реєстрів, які створювались у різні часи, із застосування доступних технологічних рішень, однак не завжди сумісних. Близько 80% реєстрів наразі технологічно застарілі і є вразливими до кібератак.

"Завдання держави - створити єдину Платформу реєстрів, з абсолютно сумісною сучасною архітектурою, максимально високим рівнем захисту, і водночас - просту і зручну для наповнення для персоналу розпорядника реєстру, з чіткою фіксацією усіх змін, що вносяться", - відзначив Гетманцев.

З часом на платформу будуть перенесені існуючі реєстри, які вважатимуть необхідним залишити, пояснив Гетманцев.

"Адже одночасно вирішуватиметься завдання, щоб будь-який орган мав можливість по максимуму отримувати необхідну для нього інформацію саме з реєстрів (в частині "закритих" - через запит на інформацію до його розпорядника), а не від фізичних осіб чи бізнесу", - додав голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Паралельно також з'явиться можливість скасувати певну кількість "довідок", "свідоцтв", "витягів" та інших "папірців з минулої епохи".