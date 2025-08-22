В Україні створять нову систему обліку службового житла за європейськими моделями

З 31 грудня в Україні можуть скасувати правила щодо користування службовим житлом - воно буде виключно за гроші й виключно тимчасовим. Це передбачено у законопроєкті, який зараз вже готують до другого читання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Голову Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільницю партії "Слуга Народу" Олену Шуляк.
За словами Олени Шуляк, якщо не ухвалити новий законопроєкт, службове житло в Україні так і лишиться соціальним інструментом, який давно втратив ефективність через правовий архаїзм.
Вона пояснила - ухваленим у першому читанні законопроєктом "Про основні засади житлової політики" (№12377) передбачається скасування з 31 грудня 2025 року Житлового кодексу України, який не переглядався з 1983 року, і який вже давно є абсолютно неефективним.
Зокрема, в межах законопроєкту закладено інструментарій "службового житла", який поєднує традиційний інструмент службового житла із сучасними цифровими підходами та найкращими практиками європейських країн.
Відповідно до законопроєкту, службове житло - житло, що надається в оренду особам, які у зв’язку із характером їхніх трудових відносин, проходженням служби повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього.
Службове житло з державного житлового фонду та житлового фонду територіальних громад може бути надане виключно визначеним категоріям громадян.
Водночас органи місцевого самоврядування можуть самостійного визначати категорії громадян, яким надається службове житло з житлового фонду територіальних громад.
В "Інституті житла" зазначають, що такі повноваження є дуже важливим елементом врахування ролі громад у розвитку потенціалу свого регіону, особливо професійного та кадрового.
Що стосується державного житлового фонду, то в цьому випадку перелік категорій визначається централізовано Кабінетом Міністрів України.
"Користування службовим житлом має бути платним. Орендарі сплачують орендну плату, порядок визначення її розміру затверджується КМУ. В разі припинення трудових відносин, оренда припиняється", - пояснила Олена Шуляк.
Як вона зазначила, для окремих категорій передбачається, що виселення можливе виключно при умові надання іншого житла, а саме: особи з інвалідністю, які отримали ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням ними трудових обов’язків під час здійснення трудових відносин чи проходженням служби в суб’єкта надання службового житла.
Важливо, що в законопроєкті зазначається тимчасовий характер проживання в службовому житлі - воно надається виключно на період виконання службових обов’язків. Припинення трудових відносин автоматично тягне за собою втрату права користування цим житлом.
"Службове житло - це важливий, але вразливий інструмент соціальної підтримки. Службове житло в Україні - соціальний інструмент, який втратив ефективність через правовий архаїзм", - акцентувала нардепка.
Наостанок Олена Шуляк зауважила, що пропонований законопрєктом підхід до використання службового житла повністю відповідає міжнародній практиці у цій сфері.
Як свідчать дані з аналітичного звіту, підготовленого "Інститутом житла", службове житло там - тимчасовий ресурс, а не потенційний об’єкт власності. Так, у Німеччині, США, Польщі, Великій Британії діють моделі, що:
Нагадаємо, раніше Олена Шуляк розповіла про створення Єдиного державного реєстру службового житла, а також хто і за яких умов зможе користуватися службовим житлом після реформи.