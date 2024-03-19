В Україні створять Національне військове кладовище. Хто має право на поховання

Національне військове меморіальне кладовище буде розташоване у Київській області. На його території будуть похоронені військовослужбовці та ветерани війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
Як розповіли у відомстві, перелік людей, які мають право бути похоронені на цвинтарі визначений законом Про поховання та похоронну справу.
Також на кладовищі можна буде перепоховати видатних борців за незалежність України у XX столітті.
Окрім цього на перепоховання на Національному військовому кладовищі мають право військові, урна з прахом яких зараз знаходиться в колумбарній ніші на інших кладовищах.
У квітні 2023 року року Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища. Площа кладовища сягатиме майже 100 гектарів. Пізніше у Верховній раді зареєстрували законопроєкт щодо забезпечення розміщення меморіального кладовища, а в травні минулого року - підтримали.
В серпні 2023 року Кабінет міністрів прийняв документ, який врегульовує процедуру проєктування кладовища й механізм відведення земельних ділянок для зазначених потреб.
На засіданні 15 березня 2024 року уряд затвердив розташування Національного військово-меморіального кладовища. Воно буде заходитись на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району, що у Київській області.
За словами Шмигаля, першу чергу Національного військового меморіального кладовища відкриють в першій половині поточного року.
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