В Україні створять мережу центрів підготовки до нацспротиву

За її словами, незалежно від того, скільки ще триватиме війна, в Україні треба будувати на майбутнє систему національного спротиву.

"Йдеться про системну підготовку цивільного населення до спротиву агресору. Особливо це стосується областей, які межують з росією, яка і після війни залишиться нашим ворожим сусідом", - розповіла Верещук.

Як зазначила заступниця глави ОП, така система нацспротиву буде однією зі складових архітектури стримування потенційної агресії.

"На сьогоднішній міжвідомчій нараді обговорювали проєкт постанови уряду щодо створення мережі центрів підготовки громадян до національного спротиву. Лідерами процесу тут є Міноборони та ТРО ЗСУ. Основна робота - за обласними владами. Дуже важлива роль належить волонтерським організаціям", - констатувала Верещук.

Вона додала, що перший та найважливіший етап - це підготовка достатньої кількості інструкторів.

"Тут, звісно, ми дивимось на ветеранів і волонтерів, як на джерело хороших кадрів", - резюмувала посадовиця.