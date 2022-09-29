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В Україні створять мережу швидкісних автомобільних електрозарядних станцій

Фото: електрозарядні станції в Україні будуватиме "Енергоатом" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів погодився з пропозицією НАЕК "Енергоатом" щодо створення мережі швидкісних автомобільних електрозарядних станцій. Уряд взяв до відома, що це державне підприємство буде замовником робіт із створення такої мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 27 вересня 2022 р. № 848-р.

Уряд також доручив Міністерству економіки внести зміни о фінансового плану "Енергоатому".

Головам обласних адміністрацій у взаємодії з органами місцевого самоврядування доручено вжити заходів до надання в користування земельних ділянок, необхідних для створення мережі швидкісних автомобільних електрозарядних станцій, а також прийняття інших рішень, необхідних для забезпечення створення мережі.

Детальніше про те, що відбувалося із зарядною інфраструктурою в Україні читайте в матеріалі РБК-Україна.

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