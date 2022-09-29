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В Украине создадут сеть скоростных автомобильных электрозарядных станций

Фото: электрозарядные станции в Украине будет строить "Энергоатом" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров согласился с предложением НАЭК "Энергоатом" о создании сети скоростных автомобильных электрозарядных станций. Правительство приняло к сведению, что это государственное предприятие будет заказчиком работ по созданию такой сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 27 сентября 2022 г. №848-р .

Правительство также поручило Министерству экономики внести изменения в финансовый план "Энергоатома".

Главам областных администраций во взаимодействии с органами местного самоуправления поручено принять меры по предоставлению в пользование земельных участков, необходимых для создания сети скоростных автомобильных электрозарядных станций, а также принятия других решений, необходимых для создания сети.

Детальнее о том, что происходило с зарядной инфраструктурой в Украине читайте в материале РБК-Украина.

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Кабинет Министров УкраиныЭнергоатом