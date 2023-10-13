В Україні створять медичний департамент Міноборони. Умєров підписав наказ
Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про створення медичного департаменту Міноборони України.
Про це заявила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За словами заступниці міністра, це дозволить відомству почати здійснювати регуляторну функцію і провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських воїнів.
"Разом з тим ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США", - сказала Калмикова.
Вона пояснила, що наразі в Збройних силах України є затверджений перелік складових бойової аптечки, проте немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їх якість.
Після впровадження стандартизації, аптечки та турнікети, які надійшли у військові частини від держави, будуть перевірені. Аптечки, які не відповідають стандартам, вилучать та замінять на якісні.
Електронний реєстр військовозобов'язаних
Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що сенс Е-реєстру військовозобов'язаних - у повній цифровізації процесів, щоб перевести всю інформацію до digital: від електронного квитка до документів військово-лікарських комісій.
Раніше РБК-Україна писало, що електронний реєстр призовників і військовозобов'язаних має з'явитися найближчим часом, і в жовтні очікуються фінальні кроки щодо його запуску.
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