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В Україні створять медичний департамент Міноборони. Умєров підписав наказ

Україна, П'ятниця 13 жовтня 2023 18:11
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В Україні створять медичний департамент Міноборони. Умєров підписав наказ Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про створення медичного департаменту Міноборони України.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами заступниці міністра, це дозволить відомству почати здійснювати регуляторну функцію і провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських воїнів.

"Разом з тим ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США", - сказала Калмикова.

Вона пояснила, що наразі в Збройних силах України є затверджений перелік складових бойової аптечки, проте немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їх якість.

Після впровадження стандартизації, аптечки та турнікети, які надійшли у військові частини від держави, будуть перевірені. Аптечки, які не відповідають стандартам, вилучать та замінять на якісні.

Електронний реєстр військовозобов'язаних

Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що сенс Е-реєстру військовозобов'язаних - у повній цифровізації процесів, щоб перевести всю інформацію до digital: від електронного квитка до документів військово-лікарських комісій.

Раніше РБК-Україна писало, що електронний реєстр призовників і військовозобов'язаних має з'явитися найближчим часом, і в жовтні очікуються фінальні кроки щодо його запуску.

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Рустем Умєров
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