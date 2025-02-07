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В Україні створять Комітет з національної єдності, інформаційної політики та культури

Фото: в Україні створять Комітет з національної єдності, інформаційної політики та культури (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України створює Комітет з національної єдності, інформаційної політики та культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"Кабмін створює Комітет з національної єдності, інформаційної політики та культури", - повідомив Гончаренко.

За його словами, до Комітету входитимуть: 

  • міністр національної єдності;
  • міністр Кабінету міністрів;
  • міністр культури та стратегічних комунікацій;
  • міністр закордонних справ"
  • ряд заступників міністрів відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Міністерство єдності України

Нагадаємо, у серпні 2024 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення Міністерства єдності, яке має об’єднати українців за кордоном та протистояти російській пропаганді.

Основне завдання нового відомства - підтримка українських громад за кордоном та захист національних інтересів. Зеленський зазначив, що для задоволення їхніх освітніх і культурних потреб потрібна активніша роль держави, оскільки МЗС самотужки цього не забезпечить.

На початку грудня стало відомо, що Олексій Чернишов очолить Міністерство національної єдності України.

У січні цього року Кабінет міністрів схвалив створення Агенції національної єдності. Ця структура допоможе реалізувати ініціативи щодо взаємодії з українською спільнотою і громадськими організаціями за кордоном.

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Кабінет Міністрів України