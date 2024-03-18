В Україні створять групи для пошуку зниклих безвісти під час війни

Законопроектом пропонується визначити на період воєнного стану та протягом одного року після скасування повноваження Генерального штабу ЗСУ щодо створення пошукових груп. Вони будуть створюватися за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

Передбачено надання Координаційному штабу права на переговори з гуманітарними місіями, громадськими обʼєднаннями фізичними особами, які провадять діяльність на тимчасово окупованих територіях з метою розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Зниклі безвісті

В Україні з травня 2023 року працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Тоді було офіційно підтверджено близько 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин - внаслідок воєнних дій.

До реєстру потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. Збройні сили України самостійно запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим.

У вересні 2023 року Кабмін ухвалив постанову про передачу функцій уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти до Міністерства внутрішніх справ, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Відтоді МВС займається координацією розшуку осіб та функціонуванням реєстру, Міністерство оборони - пошуком тіл загиблих, а Координаційний штаб - обміном тілами загиблих.