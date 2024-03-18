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В Україні створять групи для пошуку зниклих безвісти під час війни

Фото: Кабмін запропонував створити групи для пошуку зниклих безвісти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив проект змін до статті 11 закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

Законопроектом пропонується визначити на період воєнного стану та протягом одного року після скасування повноваження Генерального штабу ЗСУ щодо створення пошукових груп. Вони будуть створюватися за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

Передбачено надання Координаційному штабу права на переговори з гуманітарними місіями, громадськими обʼєднаннями фізичними особами, які провадять діяльність на тимчасово окупованих територіях з метою розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Зниклі безвісті

В Україні з травня 2023 року працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Тоді було офіційно підтверджено близько 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин - внаслідок воєнних дій.

До реєстру потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. Збройні сили України самостійно запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим.

У вересні 2023 року Кабмін ухвалив постанову про передачу функцій уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти до Міністерства внутрішніх справ, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Відтоді МВС займається координацією розшуку осіб та функціонуванням реєстру, Міністерство оборони - пошуком тіл загиблих, а Координаційний штаб - обміном тілами загиблих.

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