В Україні створили спецструктуру для інтеграції літаків F-16. Що відомо

"Прийняв участь у конференції за участю західних партнерів у Копенгагені (Данія), де представив концепцію "Офісу-61" - спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України", - розповів він.

Два етапи

Генерал додав, що програмний "Офіс-61" матиме два етапи розгортання:

"Швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року;

"Масштабування".

Основними напрямами роботи "Офісу-61" стануть:

підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);

всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;

відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;

підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;

міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові і адміністративні функції.

F-16 для України

22 жовтня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

У Повітряних силах сподіваються, що перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року. При цьому вистачило б близько 150 літаків, щоб ефективно захистити повітряний простір країни.